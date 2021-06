Apple-Serie "Physical": Rose Byrne turnt sich in die Freiheit

Kalifornien in den 80ern: Kinderbetreuung, Karriereplanung, Kaffeekochen – Sheila Rubin (Rose Byrne) kümmert sich um alles. Für ihren Ehemann Danny (Rory Scovel) ist das selbstverständlich. Wie es seiner Frau wirklich geht, scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Lieber beschäftigt er sich mit seinem Programm für die anstehenden Lokalwahlen, viel zu jungen Anhängerinnen und der Frage, wie er seine Frau bloß zu einem Abenteuer zu dritt überreden kann.

Was Sheila von all dem hält, ist in der kurzweiligen Dramedy-Serie „Physical“ bei AppleTV+ zu sehen und vor allem zu hören: Die Handlung der 10 Episoden wird von ihrer zumeist äußerst bösen inneren Stimme aus dem Off kommentiert.