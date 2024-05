Mordaufruf gegen ORF-Mitarbeiter ohne Folgen: Ermittlungen eingestellt

Brandsatz-Drohung mit dem Bild von Armin Wolf

Zentraler Punkt der Ermittlungen war ein anonymer Beitrag im Exxpress-Forum, der unter einem Artikel mit dem Titel „Kritisierte ORF-Zwangssteuer: So können Sie Widerstand leisten“ veröffentlicht wurde. Dieser Beitrag, der mit einem Foto des ZiB 2-Moderators Armin Wolf versehen war, lautete: „Für jede Aufforderung brennt es am Klüngelberg (sic!). So ein Molotov Cocktail ist schon was feines, wenn damit Sozialisten ermordet werden.“ Daraufhin bezeichnete Wolf in einem Beitrag auf X den Kommentar als „offenen Mordaufruf gegen ORF-Mitarbeiter·innen“.