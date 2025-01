"Mo" auf Netflix: Abschiebung, ja – aber mit Arbeitserlaubnis

Als Comedian Mo Amer begann, die zweite Staffel von „Mo“ zu schreiben, sah die Welt noch anders aus. In der semiautobiografischen Netflix-Serie erzählt er von Mohammad (kurz: Mo), der in eine palästinensische Familie in Kuwait geboren wurde, in die USA flüchtete und seit mehr als 20 Jahren auf sein Asylverfahren wartet. Die tragikomische Serie feierte 2022 Premiere. Während der Arbeit an der Fortsetzung geschah der Terrorangriff vom 7. Oktober 2023, begann der Krieg zwischen Israel und der Hamas, und noch vor Ausstrahlung wurde Donald Trump ein zweites Mal US-Präsident. Nichts davon ist in den neuen Folgen von „Mo“ zu sehen – die Handlung endet bewusst am 6. Oktober 2023 –, und doch bekommt die Serie im Licht aktueller Ereignisse ein anderes Gewicht.

In Staffel eins sah man den staatenlosen Mo, der sich mangels Arbeitserlaubnis mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt und zwischen Tradition und amerikanischer Freiheit navigierte. Beim Versuch, dem familiären Olivenölbusiness zu helfen, landete er schließlich versehentlich in einem Lkw, der ihn nach Mexiko brachte. Womit er sich selbst abgeschoben hatte, wie er feststellte.