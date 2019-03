Mirjam Weichselbraun bereit für die ROMY-Gala

Zum dritten Mal präsentiert die viermalige ROMY-Gewinnerin den österreichischen Film- und Fernsehpreis für den deutschsprachigen Raum. Am Tag nach "Dancing Stars" hieß es für sie deshalb wie am Tag vor dem ORF-Ballroom: ROMY-Dreh. Im ORF-Zentrum auf dem Küniglberg entstehen gerade Einspieler und on die On-Air-Promotion zur Jubiläumsgala. "Da ist ihnen etwas Schönes eingefallen. Promo-Drehs können manchmal auch etwas langweilig sein, wenn man einfach nur ein paar Sätze aufzusagen hat. Hier aber gibt’s eine Idee dahinter und die finde ich lustig", erzählt Weichselbraun. Das Ergebnis feiert übrigens am Sonntag im ORF Premiere.