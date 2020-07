Matthias Schmelzer neuer Leiter der ORF-Diskussionsformate

Auf Vorschlag von TV-Chefredakteur Matthias Schrom bestellt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz Matthias Schmelzer zum Leiter der politischen TV-Diskussionsformate. Nachdem deren langjähriger Leiter Robert Stoppacher mit Ende April in den Ruhestand getreten ist, übernimmt Schmelzer die Sendungsverantwortung für „IM ZENTRUM“, „Pressestunde“, „Runder Tisch“ und die „Sommergespräche“.

Der 55-jährige Schmelzer - seit Mai interimistischer Leiter der politischen TV-Diskussionsformate - war davor stellvertretender Leiter der „ZIB 2“ und hat etwa auch die 2015 mit der „Romy“ ausgezeichnete „ZIB 2 History“-Reihe mitentwickelt und von Anfang an mitverantwortet, im Vorjahr hat er die „Duelle“ zur Nationalratswahl mitkonzipiert.

„Kaum ein Journalist in Österreich kennt das Tagesgeschäft der TV-Nachrichten und damit das politische Geschehen so genau und in aller Vielschichtigkeit wie Matthias Schmelzer. Er ist genau der Richtige für diese Schlüsselstelle innerhalb der ORF-Information“, begründete Schrom die Entscheidung.

Schmelzer. 1965 in Gols geboren, arbeitete schon während seines Studiums der Geschichte und Politikwissenschaften ab 1992 als Reporter, Redakteur und Moderator im Aktuellen Dienst im ORF-Landesstudio Burgenland. Von 1997 bis 2001 war er in den selben Funktionen für die ORF-Radios (Ö1, Ö3, Ressort Chronik) tätig, ehe er von 2001 bis 2003 in das ORF-Korrespondentenbüro nach Brüssel wechselte. Von 2004 bis 2006 war Schmelzer dann Reporter und Redakteur im Ressort „ZIB Inland/EU“, 2007 leitete er interimistisch das ORF-Büro in Brüssel. Ab 2007 wurde er zum Producer der „ZIB 2“, ab 2010 deren Planer. Als stellvertretender Sendungsverantwortlicher leitete er die Sendung 2018 interimistisch.