Martin Thür: Der neue Vorbeter beim Hochamt der ORF-Information

Die Politik, die Parteien, gehen mittlerweile wenig zimperlich mit Journalisten um. Sie werden als Gesicht der „ ZiB2 am Sonntag“, man muss schon sagen, „natürlich“ heftig attackiert werden, selbst wenn Sie alles richtiggemacht haben.

Das gab es, bei ATV natürlich in einem kleineren Ausmaß, auch schon bisher. Es ist das auch so ein wenig der Zug der Zeit, Journalisten zu attackieren. Aber man muss da auch differenzieren: Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Journalisten kritisiert werden. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn meine Arbeit kritisiert wird, weil es Fehler gab, weil etwas nicht gut gemacht war etcetera. Journalisten sind nicht immun gegen Kritik – solange, und das ist die wichtige Einschränkung - die Faktenbasis stimmt und gleich ist. Das halte ich im Übrigen auch für die politische Debatte für wesentlich. Denn wenn völlig unbestrittene Fakten angezweifelt werden, wird es mühsam in der politischen Debatte. A uch für Journalisten.

Was kann da Journalismus leisten?

Ich habe selbst mit Freunden die Journalismus-Tage in Wien organisiert und in diesem Zusammenhang mich mit Journalismus, mit dessen Entwicklung und auch dessen Kritikfähigkeit auseinandergesetzt, etwas, die vielleicht noch größer werden muss. Gleichzeitig geht es aber auch immer darum, besser zu werden. Wozu das journalistische Credo von Watergate-Aufdecker Carl Bernstein, den wir einmal zu Gast hatten, passt: Journalismus als „the best obtainable version of the truth“. Ein kleiner Satz, der alles erklärt. Es geht immer darum, so nah als möglich an die Wahrheit heranzukommen. Das muss das Ziel des Journalismus sein.

Sie haben bei der „ ZiB2“ sieben bis zehn Minuten Interview-Zeit, in der Sie den Weg finden müssen zwischen Politsprech, Populismus und Sachinformation. Gibt es den gemeinsamen Nenner bei Fakten noch?

Es ist zugegeben schwieriger geworden, diesen Weg zu finden. Das liegt auch daran, dass sich Politik professionalisiert hat. Die politische PR hat sich in den vergangenen Jahren massiv weiterentwickelt. Interviews sind dementsprechend auch zu einem Instrument geworden, um Fakten anzuzweifeln – das gilt für alle politischen Parteien. Umso mehr ist Journalismus gefordert. Die Antwort darauf kann nur sein, sich noch besser vorzubereiten, noch kritischere Interviews zu führen und auch noch mehr Interviews zu senden. Denn je mehr politische Debatte, je mehr Streitgespräche, je mehr kritische Betrachtung von Politik es im öffentlichen Raum gibt, umso besser – deshalb finde ich eine zusätzliche ZiB2 gut und wichtig und nicht, weil ich dort zu sehen bin. Es ist aber, weltweit, für Journalisten nicht einfach geworden – wenn man etwa an einen US-Präsidenten denkt, der leugnet, dass es so etwas wie den Klimawandel gibt. Aber dann ist es die Aufgabe der Journalisten, dem Publikum darzulegen, dass 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, dass Klimawandel von Menschen gemacht wird – und darauf zu vertrauen, dass sich die Zuseher oder die Leser sich in der Folge ihre eigene Meinung dazu bilden können. Unsere Aufgabe ist es, alle notwendigen Informationen zu dieser Meinungsbildung zur Verfügung zu stellen.