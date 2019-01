Marlene Auer wird neue Chefredakteurin der KURIER "Freizeit"

Mit Marlene Auer hält erstmals eine Frau Einzug in die Chefredaktion der KURIER Freizeit. Für diese Aufgabe bringt sie zwölf Jahre Erfahrung in Journalismus, Medienmanagement und Kommunikation mit: Die versierte Journalistin war bereits in den vergangenen sieben Jahren bei verschiedenen branchenführenden Magazinen in Österreich als Chefredakteurin tätig.

Zuletzt war die 31-Jährige Chefredakteurin und Herausgeberin beim führenden Branchenmedium Horizont Österreich, seit 2015 verantwortete sie dort die Wochenzeitung, die Magazine Update und Bestseller, und Veranstaltungen wie "Die Österreichischen Medientage".

Unmittelbar zuvor war sie mehr als drei Jahre lang Chefredakteurin von Falstaff Österreich, Deutschland und Schweiz, befasste sich in dieser Rolle neben der Leitung der Magazine auch mit der Entwicklung neuer redaktioneller Produkte. Ihre Karriere startete die gebürtige Grazerin 2006 als Redakteurin bei der Wochenzeitung Der neue Grazer, es folgten Stationen wie die Tageszeitung Heute in Wien, der Bohmann Verlag und die Stadt Wien. Berufsbegleitend studierte Auer Qualitätsjournalismus an der Donau Universität Krems.