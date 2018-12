RAF-Mythen: Bettina Röhl rechnet ab

Sie haben nicht viel für die 68er-Bewegung übrig. Warum?

Das sehe ich cool. Ich habe viele Alt-68er-Freunde und Bekannte und gehe gern mit ihnen trinken, aber es bleibt historisch relevant, die Irrtümer zu benennen.

Welche Irrtümer wären das?

Die 68er-Bewegung heftet sich ja gerne auf die Schulter, dass sie die Demokratisierung, das Gespräch, die Debatte nach Deutschland gebracht haben, aber stattdessen hat sie dafür gesorgt, dass viele Diskussionen hysterisch und gerade nicht argumentativ geführt werden. Sie haben ihr ideologisches Schwarz-Weiß-Denken über die Gesellschaft gebracht. Ob es nun der Vietnamkrieg war oder die Atomkraft, Wiederbewaffnung, Friedensbewegungen. Bei jedem Thema stand immer von vorne herein fest, wer der Gute und wer der Böse ist. Aber so einfach ist es nicht. Für mich sind die 68er eine lustige Sekte, die sehr viele Fehler zu verantworten hat. Die Kommunen haben nicht funktioniert, waren im Nachhinein betrachtet Orte, an denen sexueller Machtmissbrauch allgegenwärtig war – siehe Otto Muehl. Wenn man sich die antiautoritäre Kindererziehung in den Schulen ansieht, muss man sie als gescheitert betrachten. Der Lärmpegel in den Klassen ist enorm, der Leistungspegel sinkt. Viele Eltern trauen sich nicht mehr, den Kindern Grenzen aufzuzeigen.

Welche Frage hätten Sie als Journalistin Ihrer Mutter Ulrike Meinhof gerne gestellt?

Ich hätte sie gefragt, was für eine Gesellschaft und welchen neuen Menschen sie sich eigentlich konkret vorgestellt hatte. Welches konstruktive Konzept hatte sie außer der Zerstörung des Systems gehabt? Ich glaube, dass sie keines hatte. Ich hätte sie auch gerne gefragt, was daran revolutionär ist, einen Polizisten oder einen Bankangestellten zu erschießen.

Welche Rolle spielte damals die Musik, die Kunst?

Die Musik war enorm wichtig. Sie hat den Protest begleitet und angeheizt. Sie wurde zu einem Medium politischer Botschaften: „House Of The Rising Sun“ von den Animals zum Beispiel, solche Musik dröhnte plötzlich aus den Jugendzimmern Deutschlands. Durch diese Songs entstand ein Wir-Gefühl, das vieles verstärkte. Diese Kulturexplosion im Westen, die nicht nur in der Musik, sondern auch in der Mode, im Film, in der Kunst und im Theater stattgefunden hat, stieß auf die primitive und mörderische „Kulturrevolution“ Mao Zedongs. Es ist fatal, dass die 68er-Generationen diesen Extremismen frönten.

Hätte es die RAF nicht gegeben, wenn Ihr Vater Ihre Mutter nicht betrogen hätte?

Oh Gott! Was für eine Frage. Nein. Der Schriftsteller Peter Rühmkorf, ein Freund meiner Eltern, sagte einmal zu Recht: Ulrike Meinhof war nicht die einzige verlassene Frau in der Menschheitsgeschichte: Man zündet, nur weil man betrogen und verlassen wird, ja nicht gleich die ganze Welt an.