MA 20/21: Rund eine halbe Million Menschen lesen täglich den KURIER

Relevanz zählt: Knapp eine halbe Million Österreicher:innen lesen täglich den KURIER, der damit eine nationale Reichweite von 6,5 Prozent erzielt. Im Segment der Qualitätstageszeitungen positioniert sich der KURIER einmal mehr im Spitzenfeld. Besonders erfreulich: Die Anzahl der jüngeren Leser:innen entwickelt sich tendenziell positiv.

KURIER Wochenend-Kombi mit 722.000 LeserInnen

Die KURIER Wochenend-Kombi erzielt eine Reichweite von 9,5 Prozent. Fast jede/r zehnte Österreicher:in greift sonntags zum KURIER oder samstags zur freizeit und genießt die Themenvielfalt am Wochenende. Im Stammgebiet (Wien, NÖ, Burgenland) nutzen 17,1 Prozent einen Titel der Wochenend-Kombi.

Rund 600.000 Österreicher:innen lesen den KURIER am Sonntag

Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 596.000 Österreicher:innen gelesen, was einer nationalen Abdeckung von 7,9 Prozent entspricht. Überdurchschnittlich abgedeckt werden die Top-Zielgruppen der kaufkräftigen Personen und der formal höher Gebildeten.

5,2 Prozent Reichweite für die freizeit

391.000 Österreicher:innen – davon ein hoher Anteil mit überdurchschnittlichem Einkommen und Bildung – lesen die freizeit. Das hochwertige Wochenend-Magazin erreicht damit eine Reichweite von 5,2 Prozent in einer begehrten Zielgruppe.

KURIER Nr. 2. aller Kauf-Tageszeitungen im Osten Österreichs

Neben der stabilen Gesamtreichweite punktet der KURIER in seinem Stammgebiet Ostösterreich mit überdurchschnittlicher Performance. 384.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen lesen täglich den KURIER und machen diesen zur Nr. 2 aller Kauf-Tageszeitungen im Osten Österreichs. Am Sonntag wird der KURIER in seiner Stammregion von 468.000 Personen gelesen.

"Eckpfeiler"

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint: „Faktenbasierter Journalismus und Glaubwürdigkeit sind wesentliche Eckpfeiler in unserer Gesellschaft. Sowohl die aktuellen MA-Werte wie auch die kürzlich erschienene ÖAK und unsere Studie „Brand Reach“ belegen die starke Verbindung und das besondere Vertrauen, das die Leserinnen und Leser den KURIER-Medien entgegenbringen. Ob Digital, TV oder Print – die starken Marken des KURIER Medienhaus stehen in allen Segmenten für Qualitätsjournalismus und hochwertigen Content.“