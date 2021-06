"Love Machine" wird fortgesetzt: Der Callboy kehrt zurück

Der Liebeshammer schwingt wieder: Nach dem Kassenerfolg seiner Komödie "Love Machine" steht Starkabarettist Thomas Stipsits wieder vor der Kamera als Georgy Hillmaier, Single mit einem Gemächt, für das die Damen zu zahlen bereit sind. Regie bei "Love Machine 2", der derzeit in Wien und Niederösterreich gedreht wird , führt erneut Andreas Schmied. Titelheld Stipsits flankieren Claudia Kottal, Ulrike Beimpold oder Esther Schweins. Avisierter Kinostart des Films ist Jänner 2022.

In "Love Machine 2" kehrt Georgy nach einem langen Aufenthalt in Asien zurück nach Wien - wo er ohne Job und Wohnung auf der Straße landet. Zu allem Überfluss erfährt er, dass er inzwischen Vater geworden ist. So bleibt dem zur Alimentenzahlung verpflichteten Georgy nichts anderes übrig, als wieder ins Geschäft als Callboy einzusteigen.