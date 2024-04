Er ist mittlerweile zu einer Art Quotengarant im ORF aufgestiegen. Ende Februar zeigte sich Thomas Stipsits „sprachlos vor Glück“, seine Komödie „Griechenland oder der laufende Huhn“ hat bei der TV-Premiere voll eingeschlagen. Im Schnitt 1,2 Millionen Zuseher wollten den Film auf ORF2 sehen.

Am Montag (15. April) geht es für den Publikumsliebling um 20.15 Uhr (diesmal auf ORF 1) in „Love Machine 2“ einmal nach Thailand und zurück nach Wien – und das mit einem tüchtigen Realitätsschock. In der Fortsetzung der von Andreas Schmied inszenierten, lockeren Komödie schlüpfte Stipsits 2022 zum zweiten Mal in die Rolle des Georgy Hillmaier.