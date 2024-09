Lilian Klebow geht auf „schöne, intime“ Roadtrips

Ein Auto, ein prominenter Fahrgast und ein unbekanntes Ziel – das ist das Konzept von „Roadshow“. In dem neuen Format von ServusTV lernt Schauspielerin Lilian Klebow ihre Gäste von einer persönlichen Seite kennen. „Es ist ein bisschen so, als würde man gemeinsam einen Roadtrip machen“, sagt Klebow. „Das Tolle ist: Durch diese kleine Kabine entsteht so ein schöner, intimer Raum.“ Dabei seien dann „sehr nahe Gespräche auf Augenhöhe“ herausgekommen.

Klebow feierte diesen Sommer mit ihren Festspieltalks (auch bei ServusTV) ihr Debüt als TV-Host. „Ich bin jetzt keine Journalistin, ich bin Schauspielerin. Aber Recherche ist ja auch das, was man für eine Rolle macht.“ Für „Roadshow“ recherchiere sie nun „halt über andere Menschen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß“.