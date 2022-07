Mit ihrer vorerst letzten „ZIB 2“-Moderation verabschiedet sich Margit Laufer am Montag, dem 25. Juli 2022, in die Babypause, wie der ORF per Aussendung bekanntgab.

„Die Vorfreude auf unser erstes Kind ist riesengroß und unser Leben wird ab Herbst auf den Kopf gestellt werden", wird Laufer zitiert. "Ebenso groß wird aber später auch die Freude auf die Rückkehr in die ‚ZIB-Familie‘ sein.“Ihre Vertretung, Marie-Claire Zimmermann, wird am Donnerstag, 28. Juli, erstmals wieder als „ZIB 2“-Gastgeberin zu sehen sein.