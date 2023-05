Lebenswerk-Preis für Journalisten Heinz Nußbaumer

Journalist durch und durch

Heinz Nußbaumer war 1966 von Chefredakteur Hugo Portisch zum KURIER geholt worden und leitete ab 1971 das Außenpolitik-Ressort. 1990 bis 1999 wechselte Nußbaumer die Seiten und war unter den Bundespräsidenten Kurt Waldheim und Thomas Klestil Kommunikationschef der Präsidentschaftskanzlei. Seit 1999 arbeitet Nußbaumer als freier Publizist. Die letzten 20 Jahre hatte er die Herausgeberschaft der Wochenzeitung "Die Furche" inne, die er heuer im Februar abgab. Er war unter anderem einer der Gastgeber der ORF-Reihe "kreuz&quer: Philosophicum" und schrieb mehrere Bücher, darunter den Bestseller "Der Mönch in mir" über seine Athos-Pilgerreisen sowie zuletzt seinen neu aufgelegten Erinnerungsband "Meine kleine große Welt". Für seine hervorragenden journalistischen Leistungen erhielt Nußbaumer zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Concordia-Preis, den Karl-Renner-Preis, den Leopold-Kunschak-Preis und den vom Österreichischen PEN-Club vergebenen Europäischen Toleranzpreis. 1995 erhielt er das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Der Pressverein in der Diözese St. Pölten, der sich nun mit dem Ströbitzer-Preis in die Ehrungen einreiht, wurde 1874 gegründet. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es laut seinen Statuten, aus christlichem Geist zur Information und Bildung der Bevölkerung und zur Förderung des Gemeinwohles beizutragen. Der Pressverein hält weiters Beteiligungen an der "NÖN" und an der "BVZ".