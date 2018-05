Heinz Nußbaumer: Auf Tuchfühlung mit den Mächtigen der Welt

Der große Hugo Portisch hatte mich zum KURIER geholt – und wieder fortgegangen bin ich erst, als der letzte Zweifel geschwunden war, dass ich zwar den richtigen Beruf, aber dazu den falschen Körper hatte. Denn da waren die vielen Reisen in Kriege, Krisen und Katastrophen, in große Wahlkämpfe und Friedenskonferenzen – und zu Begegnungen mit den Großen „meiner“ Zeit.

Im Rückblick weiß ich: Nicht immer waren es die Mächtigen in ihren Palästen, die mich mehr berührt und fasziniert haben, als die Ohnmächtigen in ihren Wellblechhütten und Zelten.

Freilich: Der Journalismus tut sich schwer mit jenen, die niemand kennt. Da waren auch der Zeitdruck und die Jahrzehnte, in denen weder Internet noch Handy erfunden waren – und die Welt war noch mit Minen und Stacheldrähten zerschnitten. Da waren die Geheimdienste, die unbemerkt meine Zimmer und Koffer durchsucht haben; auch die Militärs, die mich in Spannungsgebieten verhaftet und verhört haben; die abgehörten Telefone und die Zensurbehörden, die mich gezwungen hatten, Geschichten so lange umzuschreiben, bis sie ihren politischen Absichten entsprochen hatten. Es war Hugo Portisch in Wien, der aus der Jämmerlichkeit meiner Geschichte erkannte, dass der Zensor zugeschlagen hatte.

Da war zudem der permanente Wechsel der Temperaturen und der Hygiene-Erfahrungen; die „Zwischenstopps“ in Spitälern irgendwo in der Welt – unvergesslich der Aufenthalt unter freiem Himmel in einer Sterbeklinik für Hindu-Pilger im indischen Benares; die Tage in einem libyschen Spital, das eben vom „Volk“ übernommen worden war; die 238 gezählten Flohstiche nach einer Nacht am Boden einer Volksschule in Nicaragua…

Und dann waren da vor allem die großen Interviews, die allzu oft keiner Erwartung entsprachen: Als US-Präsident Ronald Reagan weit lieber über seine Büroleiterin im Weißen Haus, Helene von Damm, und über seine Reit-Leidenschaft erzählte, als meine politische Neugier zu stillen (ein Kuvert mit nie gestellten Fragen bekam ich beim Weggehen).

Als sich US-Geheimdienstchef Bill Casey im CIA-Hauptquartier zwar meine Fragen anhörte, aber keine davon beantwortete und irgendwann grußlos wegging. Als sich der Bayer Franz-Josef Strauß gleich sowohl die Fragen wie auch die Antworten des von ihm erwünschten „Interviews“ selbst erfand – und dann erbost war, als ich ihm mitteilte, seinen Text könne er bestenfalls als Inserat im KURIER erscheinen lassen…