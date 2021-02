Larry Flynt: Herr Porno ist tot

Neben der Freude an Vulgarität und öffentlicher Debatte hatte Flynt vor allem geschäftlichen Weitblick: Schon 1995 rief er die erste Hustler-Website ins Leben. In einem Interview mit der Tech-Zeitschrift Wired im Jahr 2004 erklärte er, dass er bereits 80 Prozent seiner Umsätze digital mache. Die Hochglanzkonkurrenz Penthouse, die auf Print pochte, war zu der Zeit in die Pleite geschlittert und wurde verhökert.

In dem 16 Jahre alten Interview prophezeite er ein Zusammenwachsen von Fernsehen und Streaming und sprach von künftigen Probleme in Sachen Privatsphäre.

Der Verleger diversifizierte die Porno-Industrie in verschiedene Sparten und brachte zu verschiedenen Vorlieben zunächst eigene Magazine, später dann Online-Angebote heraus.

Er kaufte aber auch ein Skateboardmagazin: Das unorthodoxe Heft Big Brother, aus dessen Dunstkreis die spätere MTV-Reihe „Jackass“ entstehen sollte, wechselte in den 90er-Jahren in seinen Besitz. Dabei kam es zu einem kuriosen Missgeschick in der Adresskartei: Die Abonnenten von Hustler und Big Brother bekamen einmal jeweils das verkehrte Produkt zugeschickt.

Mit dem Film „Larry Flynt – Die nackte Wahrheit“ zollte Oscar-Preisträger Milos Forman im Jahr 1997 Tribut. Dem echten Flynt gefiel die Verfilmung seines Lebens und auch deren Hauptdarsteller Woody Harrelson. Er fühle sich geehrt, sagte Flynt, schließlich werde selten das Leben eines Mannes verfilmt, der noch lebt. Flynt gab in der Darstellung den etwas ordinären Ehrenmann, blieb aber eine kontroverse Figur. Als die Verfilmung seines Lebens erschien, waren Kritiker empört. Der Film habe nicht thematisiert, dass Hustler Bilder von Frauen zeige, die „geschlagen, gefoltert und vergewaltigt“ werden, schrieb die US-Frauenrechtlerin Gloria Steinem damals in der New York Times. „Ein Pornograph ist kein Held.“