„Laim und die Tote im Teppich“: Das perfide Spiel der Rechten

„Einen bayerischen 11. September, davon träumen die“, vermutet Laim an einer Stelle des Filmes, in dem ihm etwas klarer wird, was dieser Männerbund im Schilde führt. Das ganze Ausmaß des Planes wird aber erst am Ende in einer Rückblende verdeutlicht: Man sieht die Beteiligten in einer Villa am Ammersee sitzen. Mit dabei sind ein undercover ermittelnder Journalist und eben jene Frau mit Kopftuch, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist. Ihr wird klar gemacht, dass sie gegen Geld für ihre Kinder, für ihre Familie, einen Anschlag auf dem Nockherberg verüben soll. Im schlechten Englisch reden die Männer auf die Frau ein: „In the middle of the Bierhalle you have to be really in the crowd.“ Das ganz Setting erinnert an das Ibiza-Video.

„Die intellektuelle rechte Elite versucht, Menschen für sich zu instrumentalisieren, was man in unserem Beispiel bei ,Hinni’ (gespielt von Shenja Lacher, Anm.) sieht. Wenn ich an die NSU und an den Mord an Walter Lübcke denke, dann ist unsere fiktive Geschichte nicht weit von der Realität entfernt. Das Drehbuch ist also leider kein Hirngespinst, sondern orientiert sich an der Realität“, sagt Simonischek, der gerade am Deutschen Theater in Berlin probt. Am Programm steht dort das Kleist-Stück „Michael Kohlhaas“, das im Rahmen der heurigen Bregenzer Festspiele zu sehen sein wird. „Wenn alles glatt läuft, ist die Premiere am 23. Juli“, sagt der Schauspieler, der in der Inszenierung von Andreas Kriegenburg die Hauptrolle übernimmt.

INFO: "Laim und die Tote im Teppich" wird am Montag, den 19. April um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein. Der Krimi steht auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.