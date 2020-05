"Laim und der letzte Schuldige“: Kindesmissbrauch in der Oper

Die Handlung im aktuellen Fall mit den Missbrauchsvorwürfen in der Opernwelt und die Internatsgeschichte basiert dann auch auf einer Idee des Schauspielers. „Ich war selbst lange Zeit in einem Internat. Und verbringe viel Zeit am Theater. In Summe sind es zwei Welten, die ich gut kenne“, sagt Max Simonischek, der 2019 sein Opern-Debüt feierte. Im Römersteinbruch St. Margarethen gab er in der „Zauberflöte“ den Papageno. Für ihn war es ein lehrreicher Ausflug in unbekannte Gefilde. Wiederholung nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich.

Einen Krimi mit dem Thema Kindesmissbauch zu machen, sei natürlich ein heikles Thema. „Deshalb bin ich auch auf die Reaktionen nach der TV-Ausstrahlung gespannt“, sagt der Sohn der Schauspieler Peter Simonischek und Charlotte Schwab. Ihm seien zwar keine Fälle von Missbrauch in der Opernwelt bekannt, aber wenn es das in der Filmwelt und in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt, warum sollte es so etwas nicht auch in der Opernwelt geben.“

Es sei auch immer noch so, dass Missbrauchsvorwürfe in Künstlerkreisen wie etwa im Falle Roman Polanskis immer noch kleingeredet und runtergespielt werden würden. „ Roman Polanski wird immer noch mit renommierten Preisen ausgezeichnet und bei Filmfestivals bejubelt“, sagt Max Simonischek. Ein ähnliches Bild zeichnet der Krimi „ Laim und der letzte Schuldige“: Der Startenor wird posthum von Kollegen und Fans in Schutz genommen. Kindesmissbrauch? Unmöglich!

Der Zuschauer wird durch die Münchner Opern-Schickeria geführt, blickt in traurige Internatssäle samt Heim für unbegleitete Flüchtlingskinder. Keiner der Beteiligten will etwas gesehen oder gehört haben. Es wird vertuscht, verheimlicht und gelogen. Das nimmt zwar auch den sonst so emotionslosen Laim etwas mit, aber es hindert ihn nicht daran, seine Ermittlungskollegin Sandra Rutkowski zu bezirzen.