LA Screenings: TV-Serien werden kurz, knackig, international

Schwindender Erfolg

„Die Zeiten, in denen die US -Serienproduzenten mit ihren Themen und Schauplätzen ausschließlich auf den Heimmarkt konzentriert waren, sind vorbei“, bilanziert ORF-Film- und Serien-Chefin Andrea Bogad-Radatz die Programm-Messe. Und das meint sie durchaus positiv. „Es gibt eine hohe Bereitschaft zu internationalen Co-Produktionen. Man könnte sagen: Hollywood wird international.“ Man reagiere damit auch auf den schwindenden Erfolg am internationalen Markt. „Das ist aus unserer Sicht eine erfreuliche Entwicklung, weil diese Serien thematisch möglicherweise besser zu unserem Publikumsgeschmack passen“, meint Bogad-Radatz.