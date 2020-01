"The Outsider": Mit klassischer Musik zum Tatort

Für das Kino wurden bereits einige Romane von Stephen King, dem Meister des tiefgründigen Horrors, umgesetzt. Man erinnere sich nur an „Der dunkle Turm“ (2017) mit Matthew McConaughey und Idris Elba in den Hauptrollen. Oder zuletzt an das grandiose Remake von „Friedhof der Kuscheltiere“. Nun hat auch erstmals der US-Sender HBO auf eine Geschichte von King zurückgegriffen: „The Outsider“ kann man sich nun anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung verfilmt ansehen. Umgesetzt wurde der Thriller in einer zehnteiligen Serie, die hierzulande via Sky zu sehen ist.