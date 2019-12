KURIER punktet groß bei den European Newspaper Awards

Es ist so etwas wie die Leistungsschau des europäischen Zeitungsdesigns: die European Newspaper Awards, die zum bereits 21. Mal vergeben wurden. Mit zehn „Awards of Excellence“ für herausragendes News-Design geht der KURIER erneut als erfolgreichster Vertreter unter den teilnehmenden Print-Titeln Österreichs hervor. Wobei das Spektrum der Kategorien wie auch der Auszeichnungen für den KURIER neben Gedrucktem auch digitale Projekte umfasst. Die international besetzte Jury, bestehend aus Journalisten, Wissenschaftlern und Designern, zeichnete die KURIER-Kreativteams in den Kategorien „News Pages“, „Photography“, „Visualization“, „Infographics“, „Concept/Innovation Print“ sowie Podcast aus.

Herausragendes Zeitungsdesign im KURIER