Star aus den "Winnetou"-Filmen: Ralf Wolter 95-jährig gestorben

Der deutsche Schauspieler Ralf Wolter (95) ist gestorben. Er war unter anderem durch mehrere Karl-May-Verfilmungen bekannt geworden, wo er in den 60er Jahren als kauziger Trapper Sam Hawkens an der Seite von „Winnetou“-Star Pierre Brice und Hadschi Halef Omar seine größten Erfolge feierte. Auch war er beliebter Gaststar in vielen Fernsehkrimis.

Beginn als Kabarettist

Geboren wurde der Schauspieler am 26. November 1926 in Berlin. Sein Vater war Zirkusartist, die Mutter Musikerin, und so war dem Sohn das künstlerische Interesse wohl ein wenig in die Wiege gelegt. Nach dem Besuch einer Schauspielschule begann Wolter als Kabarettist. Theaterstationen waren Bühnen in Berlin und Potsdam, später München.