Krimi-Serie "Meiberger": Rätselraten zum Staffelstart

Eine Hauptrolle spielt wieder Salzburg – auch wenn viel in München gedreht wurde. „So wie es für einen Wiener ,Tatort‘ wichtig ist, dass man die Stadt spürt, ist es hier auch mit Salzburg. Das macht es ja auch aus: Es passieren die fürchterlichsten Dinge in einer wunderbaren Umgebung. Ich würde mich aber sehr dagegen wehren, wenn man daraus einen Heimat-Krimi machen wollte.“

Eine Besonderheit an „ Meiberger“ besteht für Obonya, der derzeit als Senderchef in „Ich war noch niemals in New York“ in den Kinos zu sehen ist, auch darin, dass nicht alles so bierernst gemeint ist wie bei Krimis bei Netflix und Co. „Das entspräche auch nicht dem Österreichischen und auch insofern habe ich das hier recht gern.“