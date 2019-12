Kaiser, Käpt’n, Blödelmann: Mit dem TV-Programm ins neue Jahr

Ganztags Musik gibt’s traditionell bei 3sat mit u. a. The Who: Live at Kilburn (8.30), Sting: Live at the Olympia Paris (20.15) und Ariana Grande: Live in London (21.30), ihrem ersten England-Auftritt nach dem „One Love Manchester“-Gedenkkonzert. Vox bringt ab 5.45 Uhr 100 Songs, die die Welt bewegten – von Herbert Grönemeyer bis Ozzy Osborne.

Viel Musik gepaart mit schrägem Humor – das sind die Blues Brothers (20.15, Nitro). Davor bei Arte: Klassik vom Feinsten mit dem Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko mit Sopranistin Diana Damrau (18.35).