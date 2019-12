Kabarettgipfel: Das Glück, das einen Vogel hat

Die Chinesen haben Yin und Yang. Wir haben Eh und Wurscht. Was auch mehr dem österreichischen Naturell entspricht: „Lieber einen Bauch vom Fressen als einen Buckel vom Hackeln.“

Ehe zum Schluss der A-cappella-„Hardchor“ Die Echten die deutsche Version von „Always Look on the Bright Side of Life“ anstimmt, noch ein Gag von Kristan mit Realitätsbezug: „Andere Länder schicken Panzer und Tausende Soldaten in den Krieg etwa in den Irak. Was braucht man in Österreich, um eine Regierung zu stürzen: eine Finka, ein paar Kameras und zwei Wappler.“

Nächster Kabarettgipfel mit Thomas Stipsits, Klaus Eckel, Christoph Fritz, Martina Schwarzmann und Gabriel Vetter am 2. und 3. März in der Wiener Stadthalle, Halle F. Karten sind erhältlich unter www.stadthalle.com sowie www.oeticket.at