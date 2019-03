Lukas Resetarits: So politisch ist das neue Soloprogramm "Wurscht"

In Wien ist zurzeit gerade sehr viel „ Wurscht“. Und „Wurst“. Je nach Plakat unterschiedlich. Während hinter den „Wurst“-Werbesujets Conchitas Metamorphose steckt, bewerben die „ Wurscht“-Plakate das neue Programm von Lukas Resetarits, das am Dienstagabend im Wiener Stadtsaal Premiere hatte.

Nach seinem Jubiläumsprogramm „70er - leben lassen“, in dem der österreichische Kabarettpreisträger auf „alte Zeiten“ zurückblickte, geht es nun um die Gegenwart und Zukunft. Da es nach seinen Auftritten immer wieder zu Beschwerden kommt – „da war zu viel, zu wenig Wurscht drinnen!“ –, sichert sich Lukas Resetarits vorneweg erst einmal rechtlich ab: „Wenn Sie sitzen bleiben, akzeptieren Sie automatisch die AGBs. Sie müssen somit gewisse Sachen, die ich hier sage, in Kauf nehmen“, sagt er im locker sitzenden Anzug (getragen von luftigen Turnschuhen) lässig an einem Stehtisch lehnend. "Achtung! Der Kabarettist kann eigene Meinungen entfalten!“, schiebt er nach und leitet damit zur Abrechnung mit dem politischen Status quo über.

"Alzberger-Krankheit"

Lukas Resetarits kann sich im Gegensatz zu vielen anderen noch genau erinnern, leide nämlich am Gegenteil von Alzheimer, an der sogenannten "Alzberger-Krankheit". "Ich sag' es ihnen, das ist gar nicht einmal so leiwand. Man muss sich immer alles merken." Etwa "die Leistungsträger" der letzten schwarz-blauen Regierung: "Von damals sind ja viele noch nicht im Häfen ...“. Der war gut.

Im Lauf des fast zweistündigen Abends werden die aktuellen Leistungsträger kritisch und humoristisch auseinandergenommen - von der Kürzung der Mindestsicherung über den Umgang mit Flüchtlingen bis zu fragwürdigen Verkehrslösungen: "Bei Rot rechts abbiegen ist politisch ja ganz interessant".