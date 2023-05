Junge CDU-Vertreterin an Klimakleberin: "Lieber Bäume pflanzen"

Die 33-jährige CDU-Vertreterin Bosbach kommentierte etwas schnippisch: „Ich finde das auch toll, Sie haben auch Ihre Fans mitgebracht …“

Hagen-Canaval erwiderte sofort: „Letztendlich sind die nicht von mir. Die denken vielleicht nach.“

Bosbach ruderte zurück und sagte, sie finde es toll, "wenn sich junge Leute engagieren".

Das klingt aus dem Munde einer Vertreterin eines Jungen Wirtschaftsrats dann doch ziemlich alt.

„Aber das was Sie machen, ist leider das komplette Gegenteil", sagte Bosbach. "Für mich ist ein Klimaaktivist jemand, der Bäume pflanzt, der direkten Impact hat.“

Gelächter im Publikum, das sich offenbar gepflanzt fühlt.

"Störenfriede und Straftäter"

„Ja, das ist so“, antwortet Bosbach den Lachenden. „Aber was Sie leider machen", sagte sie in Richtung Hagen-Canaval, "Sie sind Störenfriede und Straftäter. Das ist das Problem.“

Laute Buhrufe im Publikum.

Hagen-Canaval bat darum, die Buhrufe zu unterlassen.

Bosbach hält Klimaproteste für ein "Auslaufmodell". Es sei zwar "ambitioniert", die letzte Generation würde es "sicher auch alles gut meinen, das Problem ist, dass es halt nicht nachhaltig ist.“ Es werde so nicht funktionieren, das merke man auch an den gesellschaftlichen Reaktionen.

Dann bat sie, ausreden zu dürfen, und richtete ihre Worte weiter an Hagen-Canaval: "Wenn Sie sich auf die Straße kleben, in diesem Moment ist Ihr Impact gleich null. Was haben Sie dann erreicht?" Ihr Vorschlag: "Gehen Sie raus, studieren Sie Physik, sorgen Sie dafür, dass wir zu wirklich nachhaltigen Lösungen kommen.“

Nun bekam auch sie in bisschen Applaus, aber wieder vereinzelte Buhs.

Hagen-Canaval bat noch einmal: „Leute, bitte nicht buhen. Sie weiß es vielleicht nicht besser. Ich bin gerne da, um das aufzuklären.“

Ihre Replik: Wenn man genauso viel CO2 einsparen wolle wie mit Tempo 100, müsste man 36 bis 46 Millionen Bäume pflanzen. "Das sind viele Bäume", meinte die Aktivistin, "das sollten wir auch tun - und gleichzeitig Tempo 100 einführen".

Zum Vorwurf der Straftaten sagte sie, dass es sich in Österreich um Verwaltungsübetretungen handle - wie bei Rot über die Straße gehen.

"Macht es das besser?", warf Bosbach ein. "Relativieren Sie das jetzt gerade?"

Hagen-Canaval: "Darf ich jetzt auch ausreden? Danke!"

"Die Regierung in die Bredouille bringen"

Sie wandte sich nun gegen den Vorwurf, dass bei Straßenklebeaktionen der Impact gleich null sei. "Ja, das ist ja die Idee davon", meinte die Aktivistin. "Der Protest ist dazu da, um störend zu sein. Es geht nicht darum Autos abzuschalten. – Darf ich ausreden? – Die Denkleistung hätte ich Ihnen jetzt zugetraut. Es geht darum, den politischen Druck zu erhöhen. Wir möchten die Regierung in die Bredouille bringen. Entweder einfachste Schutzmaßnahmen wie Tempo 100 oder sie müssen uns in den Kerker werfen. Darum geht’s."

Bosbach meldete sich noch mit einer "ernst gemeinten Frage". Als ob sie es sonst nicht ernst meinen würde. Nun die ernsthafte Frage: "Glauben Sie wirklich, dass es dem Weltklima hilft, wenn sie hier in Österreich Tempo 100 einführen?"

Hagen-Canaval räumte ein, dass Österreich nur 0,2 Prozent der Immissionen weltweit verantworte, diesen Einwurf höre sie oft. "Das stimmt", erklärte sie, "wir müssen alle global daran arbeiten, aber wir haben auch eine historische Verantwortung. Wir emittieren schon sehr viel länger". Und man habe "auch eine weltgemeinschaftliche Verantwortung", Österreich habe einen der höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf. Wenn sich alle Staaten so herausreden würden, "dann warten wir lange".

"Wir brauchen Energie"

Schmidt findet es "sehr positiv, wie viel Energie da drin ist". Das sei "Energie, die wir brauchen". Positive Worte im Sinne der Energie von der Sprecherin Der heimischen Energiewirtschaft.

Dem ehemalige Verbund-CEO Anzengruber reichten die verbindlichen Worte aber nicht aus. Er brachte einen interessanten Punkt ein - in Richtung Bosbach: Der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 sei in Deutschland genauso hoch wie in China. "Jetzt reden wir aber einmal vom konsumierten CO2", meint er. Dieser Wert sei in Deutschland wesentlich höher als in China. "Weil Waren, die dort produziert werden, werden bei uns konsumiert. Das muss man einmal ein bisschen auseinanderhalten."

Im gefalle es auch nicht, wenn es einen Stau gebe, aber er sagte in Richtung "Letzte Generation": "Ich verstehe, dass sie wütend sind. Die Sufragetten in England haben auch Fensterscheiben eingeschossen, damit sie endlich einmal ein Wahlrecht bekommen." Dabei sei es leicht, sie abzuholen, indem man sie ins Gespräch rein bringe. Und: "Das, was sie fordern, sind eigentlich die Versprechungen, die wir abgegeben haben."

Der Verbindung von jugendlicher mit routinierter Energie war bei diesem Talk schon ziemlich erfrischend.

