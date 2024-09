Juergen Maurer geht für ServusTV auf Verbrecherjagd

"Vorstadtweiber" und "Biester" go ServusTV. Juergen Maurer steht seit 11. September für den neuen Krimi "Lasser ermittelt" vor der Kamera – gemeinsam mit Maria Köstlinger und erstmals mit seiner Tochter Mara Romei, bekannt aus "Biester". In weiteren Rollen zu sehen sind u.a.Vidina Popov, Martina Spitzer, Tom Feichtinger und Inge Maux. Regie führt Andreas Schmied (“Klammer – Chasing the Line“), das Drehbuch stammt von Christine Heinlein und Martin Dolejš. Gedreht wird u. a. in Hollenburg und im Bezirk Krems in Niederösterreich. Die Koproduktion mit der ARD Degeto Film wird 2025 bei ServusTV zu sehen sein.