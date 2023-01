Jubiläum, Rückkehr, Abschied bei "DSDS": Dieter sucht Dieters Star

„Noch einmal alles geben! Mit einem Dieter, wie ihr ihn kennt.“ So kündigte RTL die neue – und wohl letzte – Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) an. Zum 20. Mal flimmert die erfolgreichste Castingshow Deutschlands ab Samstag (20.15) bei RTL über den Schirm.

Nach einjähriger Unterbrechung wieder dabei: „Pop-Titan“ Dieter Bohlen. An seiner Seite Ex-„DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi. Er wird seinen musikalischen „Ziehvater“ danach auch bei dessen Tournee – als „größtes Comeback aller Zeiten“ angekündigt – begleiten und im Mai auch in der Wiener Stadthalle gastieren. Komplettiert wird die Jury von Katja Krasavice und Leony.

Die Augen und Ohren werden aber ohnehin auf Dieter Bohlen gerichtet sein. Denn zu erwarten sind wieder Sprüche wie: „Ich hab’ vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat. Und der Gurkensalat war musikalischer als Du.“

Bei der 19. Ausgabe haben die gefehlt. Bohlen hatte nach schwächeren Quoten seinen Platz an Schlagerstar Florian Silbereisen abgeben müssen, was in einem mittleren Desaster für RTL endete.

Das Aus ging Bohlen an die Nieren. „‚DSDS‘ und ‚Supertalent‘, das sind ja meine Kinder, für die ich 18 Jahre lang wirklich alles getan habe. Wenn man da auf einmal gesagt bekommt, das machen jetzt andere – das hat mir damals schon wehgetan“, sagte er im RTL-Presse-Gespräch. „Und genauso wie es mir damals wehgetan hat aufzuhören, war es ein wahnsinnig schöner Tag, als ich erstmals wieder am Jurypult saß. Das hat mich wirklich sehr berührt.“