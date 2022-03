"Joe vs. Carole": Die Geschichte des "Tiger King" als Serie

Zwei Jahre ist es her, dass die Pandemie in unser Leben getreten ist. Etwa zeitgleich hat uns Netflix mit einem Einblick in die skurrile Welt der Großkatzenbesitzer beschenkt – und uns so durch den ersten Lockdown gebracht. Die Doku-Serie „Tiger King“ über den exzentrischen Joe Exotic, seine Erzfeindin Carole Baskin, den undurchsichtigen Jeff Lowe und andere wurde zum Hype.