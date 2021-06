Die Uhr tickt

Der gebürtige Chinese Lai protestierte öffentlich gegen die Gewaltakte des Regimes. Die Folge: Er musste sein Textilunternehmen verkaufen. „Ich hatte fünf Tage Zeit, um den Firmenwert nicht zu in Gefahr zu bringen“, erklärte er im Vorjahr in einem Talk mit dem Hoover Institut. Lai war aus der Textilindustrie draußen, saß aber auf einem beträchtlichen Vermögen in einer Stadt, deren Uhr tickte: Ab 1997 würde Hongkong an China zurückgehen. Was dann?

Die Geburt des Verlegers

Lai, der sich selbst als „rebellische Natur“ sieht, wechselte dorthin, wo es für Diktaturen am Ungemütlichsten wird: Er vertiefte sein verlegerisches Interesse. 1990 hatte er das knallige Next Magazine. Darin nannte er den chinesischen Premier Li Peng „den Sohn eines Schildkröteneis“ - ein beispielloser Affront.