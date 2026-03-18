"Ist der ORF noch zu retten"? Livestream zur großen KURIER-Diskussion

Seit Roland Weißmanns Rücktritt sind viele Fronten im ORF aufgegangen. Sowohl Weißmann, die Stiftungsratsspitze als auch eine Pensionsregelung für den ORF-Manager Pius Strobl stehen seither in der Kritik. Die Causa wirft auch weitergehende Fragen rund um den ORF auf. Zur Debatte stehen dessen Reformierbarkeit, der politische Einfluss und die internen Grabenkämpfe.

„Ist der ORF noch zu retten?“, fragt dementsprechend am heutigen Mittwoch (18.3.), eine prominent besetzte KURIER-Diskussionsrunde. Über den „Küniglberg zwischen Macht, Intrige und Dauerkrise“ debattieren dabei:

Philipp König (Geschäftsführer von Kronehit)

(Geschäftsführer von Kronehit) Medienmanager Hans Mahr

Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter

Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer

Die Veranstaltung im Museumsquartier (Libelle auf dem Leopold-Museum) wird von Anna Wallner (Die Presse) und KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart moderiert.

Das Interesse ist so groß, dass das Event ausgebucht ist – Sie können jedoch die Debatte im Livestream verfolgen.