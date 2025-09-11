Teilnahme Israels am ESC: ORF-Stiftungsrat stärkt Weißmann den Rücken

Der ORF-Stiftungsrat stärkt Roland Weißmann den Rücken - zumindest was seine Haltung betrifft, wonach Israel am 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien teilnehmen soll. Ein Großteil der Rätinnen und Räte sprach am Donnerstag bei vier Enthaltungen eine Empfehlung an den ORF-Chef aus, diese Position weiter zu vertreten. Der Antrag stammte von Alexander Zach, einem von drei den Neos zuordenbaren Stiftungsräten. Bemerkenswert: Die anderen beiden stimmten übrigens, wie zwei weitere Räte, nicht zu. „Wir sind keine Fraktion“, erklärte Zach das pinke Stimmverhalten. Wegen des Gaza-Kriegs will Irlands Rundfunk bei einer Israel-Teilnahme auf den Wettbewerb verzichten. Auch in Spanien wird eine Nicht-Teilnahme überlegt.

Positiver ORF-Jahresabschluss Abseits davon segnete das oberste ORF-Gremium bei einer Sitzung auch den ORF-Jahresabschluss 2024 ab. Dieser fällt laut ORF-Aussendung positiv aus. Der Konzern erzielte 2024 einen Gewinn vor Steuern (EBT) in Höhe von 34,7 Mio. Euro (2023: 16,5 Mio. Euro). Bei der Muttergesellschaft lag er bei 4,3 Mio. Euro (2023: 4,0 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse des ORF-Konzerns betrugen 1,13 Milliarden Euro (2023: 1,08 Milliarden Euro). Davon entfielen ca. 732 Mio. Euro auf Einnahmen aus dem ORF-Beitrag, in etwa 198 Mio. Euro auf Werbeerlöse und rund 199 Mio. Euro auf sonstige Umsatzerlöse.

Unvereinbarkeit behauptet Der ORF-Jahresabschluss beschäftigte die Räte aber auch in anderem Zusammenhang. FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler ortete eine "klassische Unvereinbarkeit" bei Stiftungsratskollegin Andrea Schellner. Sie sei Miteigentümerin eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens, das auch den ORF-Jahresabschluss 2024 kontrolliert habe. Westenthaler will nun eine Anzeige bei der Medienbehörde KommAustria einbringen. Stimmt nicht, hieß es von Schellner, die auch Vorsitzende des Finanzausschusses im ORF-Stiftungsrat ist und dem Jahresabschluss des ORF im Finanzausschuss zugestimmt hat. Der ORF-Jahresabschluss sei bereits am 30. April von der "HLB Vorarlberg" bestätigt worden. "Da war es noch gar kein Thema, dass ich in den Stiftungsrat kommen könnte", so Schellner.