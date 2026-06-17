Interimistische APA-Führung nach Wahl von Pig zum ORF-Chef

APA-Chefredakteurin Maria Scholl und APA-COO Klemens Ganner übernehmen die interimistische Führung der APA-Geschäfte. Das wurde am Mittwoch bei einer Eigentümerversammlung der APA - Austria Presse Agentur beschlossen. Sie folgen auf APA-CEO Clemens Pig, der in der Vorwoche vom Stiftungsrat zum ORF-Generaldirektor ab 2027 gewählt worden ist. Der Jahresabschluss 2025 fiel für die Nachrichtenagentur positiv aus. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 5,5 Mio. Euro. Scholl wurde zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied bestellt, Ganner zum 2. Geschäftsführer ernannt. Vorangegangen war die frühzeitige, einvernehmliche Auflösung der Verträge von Pig. "Nach zehn erfüllenden und erfolgreichen Jahren an der Spitze der APA freue ich mich sehr, den Führungsstab innerhalb des etablierten Managements der österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe weiterzugeben", wurde der designierte ORF-Chef zur neuen interimistischen Führung in einer Aussendung zitiert. APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz und Aufsichtsratsvorsitzende Ingrid Thurnher dankten Pig für die "erfolgreiche Führung der APA in den vergangenen zehn Jahren" und freuen sich "auf die Zusammenarbeit mit Maria Scholl und Klemens Ganner, die das Unternehmen bestens kennen und damit eine nahtlose Übergangsphase gewährleisten". Zwei Jahrzehnte in der APA Scholl, geboren am 25. Oktober 1984, steht seit 2023 an der Spitze der APA-Redaktion. Die 41-jährige Wienerin studierte vergleichende Literaturwissenschaft und Psychologie und promovierte zu Methoden der Leseforschung. Sie ist bereits seit 2007 und damit bald 20 Jahre für die APA tätig. Ab 2010 war sie Redakteurin für Kultur und Wissenschaft, nahm ab 2018 regelmäßig die Funktion der Newsmanagerin/Chefin vom Dienst wahr und stieg 2019 zur stv. Chefredakteurin auf. Dabei verantwortete sie u.a. zentrale Struktur- und Technologieprojekte für die Redaktion. 2025 wurde Scholl zudem zur Präsidentin des Vereins der Chefredakteurinnen und Chefredakteure gewählt.

Ganner, geboren am 18. Mai 1976, studierte in Wien und Illinois Betriebswirtschaft und trat 2003 in die APA ein. Er betätigte sich in seiner Anfangszeit etwa im Business Development und Key Account Management. 2009 übernahm der 50-jährige gebürtige Wiener die Geschäftsführung der Bildagentur PictureDesk - heute: APA-Images - und wurde 2016 zum Geschäftsführer des Tochterunternehmens APA-DeFacto - heute: APA-Comm - ernannt. Seit 2019 ist er zudem Prokurist der Austria Presse Agentur. 2023 übernahm er zusätzlich zur APA-Comm-Geschäftsführung die Rolle des Chief Operating Officer (COO) der APA-Gruppe. Positives Geschäftsergebnis Das vergangene Geschäftsjahr ist für die APA positiv verlaufen. Der Konzernumsatz ging 2025 zwar um 2,8 Mio. Euro auf 77,5 Mio. Euro zurück, was jedoch auf den Verkauf des Tochterunternehmens Gentics Software GmbH zurückzuführen ist. Bereinigt um diesen Effekt steigerte die APA-Gruppe ihren Umsatz um 0,9 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 5,5 Mio. Euro nach 3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) belief sich auf 3,8 Mio. Euro nach 2,3 Mio. Euro im Jahr 2024. Der Personalstand nach Vollzeitäquivalenten sank von 516 auf 474, wobei 26 der Stellen aus dem Verkauf von Gentics resultieren.