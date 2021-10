"Inside Job": Der Verschwör-Delfin-Soldat

Netflix dreht dies um und hat mit „Inside Job“ eine Cartoonserie ins Leben gerufen, die jede noch so seltsame Verschwörungstheorie als gegeben annimmt. Gesteuert wird alles von der geheimen (klar) Regierungsorganisation Cognito Inc., in der ehrgeizige Wissenschafter, Militärs und Fantasiewesen darum wetteifern, wer die Welt weiter aus den Angeln heben kann. Bestandteil des Casts ist etwa Glenn Dolphman, ein Elitesoldat, der seine besonderen Kräfte aus seiner Delfinhälfte bezieht. Ein anderer ist ein lebender Magic Mushroom vom Inneren der hohlen Erde. Die Anführerin der Gruppe ist die nerdige Reagan Ridley, die tatsächlich versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Natürlich mit finsteren Methoden.

Jedenfalls betrinken sich der Delfin-Soldat, der Magic Mushroom und die übrigen Büroinsassen lieber, als zu arbeiten und sorgen dafür, dass Reagan nicht nur die Nerven verliert, sondern auch die Chance auf die Beförderung, die sie nach eigener Anschauung verdient.

Wer den Humor von „Futurama“, „Family Guy“ oder „Rick and Morty“ mag, ist mit dem Bubenhumor von „Inside Job“ exzellent bedient.