Info, Talk, Service, Sport: TV-Sender Puls24 startet am Sonntag

Am kommenden Sonntag, 1. September, geht ein neuer Sender aus dem Haus ProSiebenSat.1 Puls4 on air: Puls24 hat den Fokus auf Nachrichten aus Politik bis Sport, Live-Events, Service, Talk und vor allem auf Österreich. Info-Chefin Corinna Milborn: „ Puls24 wird kein Sender rein für die Vorstandsetagen sein. Unsere Zielgruppe ist die Gesamtbevölkerung, die bei uns alles an Information bekommt, was sie für den Tag braucht und das sehr oft live.“

So es nicht die Aktualität, Marke Ibiza-Video, erfordert, wird am Morgen mit dem durchgeschalteten „Café Puls“ gestartet, ehe dann eine Live-Strecke beginnt, in der behandelt wird, was der neue Tag bringt. Zu jeder halben Stunde wird es kurze Nachrichten geben, mittags und abends jeweils noch die große Info-Show. Am Starttag matchen sich um 20.15 Uhr Altkanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Peter Pilz (Jetzt) in zwei durchgeschalteten Puls4-Wahlarenen auch auf Puls24. Auch Milborns Politik-Talk „Pro & Contra“ wird es dort geben. „Wir senden live, während gleichzeitig die Sendung für Puls4 aufgezeichnet wird.“

Viele Features