In Wien gedrehte Horrorcomedy "Mandy" vor Start bei Amazon Prime

Im Gemeindebau sind die Dämonen los: Am 3. November startet bei Amazon Prime Video die in Wien gedrehte Horrorcomedyserie "Mandy und die Mächte des Bösen", in der Titelheldin Mandy Pöppl (Eli Riccardi) nicht nur mit ihrer Agoraphobie klarkommen muss, sondern auch einer dunklen Bedrohung. Aber immerhin steht ihr der Geist ihrer Nachbarin Selcan (Bayan Layla) zur Seite.

Prime Video hat nun erste Szenen aus der Serie veröffentlicht.