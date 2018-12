ImpulsTanz: Roboter als neue Freunde

Mayer, der bereits zwei neue Projekte in Planung hat, ist diese Empathie auch wichtig. „Es gibt Roboter, die unterrichten. Roboter, die Menschen pflegen, ihnen helfen. Warum sollte man ihnen also nicht dankbar sein? Wobei: Das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir uns von der Technik beherrschen lassen, verlieren wir auch einen Teil unserer Freiheit. Deshalb untersuche ich in ,Oh Magic‘ auch dieses Wechselspiel von Mensch und Maschine. Aber keine Angst: Es wird gar nicht theoretisch, sondern sehr lustvoll.“