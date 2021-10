Ich bin’s, dein Streaming-Fernseher

Die Fernseh-Revolution frisst zwar keine Kinder, aber nagt am Geduldsfaden: Der immense Boom an Streaminganbietern macht das schöne neue Serienfernsehen schon wieder fast so umständlich wie das nicht so schöne alte Programm-Fernsehen.

Man braucht verschiedene Apps von Netflix bis Disney+ und genausoviele verschiedene Log-ins. Man stolpert über die kleinen Unterschiede in der Bedienung. Und man verbringt an manchen Abenden mehr Zeit damit, sich etwas aus dem unübersichtlichen Angebot zu suchen, als zu schauen (mit Pech findet man nichts). Und es ist das alles ganz schön teuer: Um in den Genuss möglichst vieler Highlights zu kommen, muss man zahlreiche Abos abschließen. Die sind zwar im Einzelnen billig; aber es summiert sich.

Und jetzt?