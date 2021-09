"Ibiza-Affäre", "Paradiso" und "Der Pass" Staffel 2 bei Sky in den Startlöchern

Sky baut sein Angebot an Eigenproduktionen weiter aus. Ziel ist, kommendes Jahr 60 Sky-Originals - 20 davon lokale Produktionen - zu veröffentlichen, wie am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde. Unter den Höhepunkten finden sich dabei zahlreiche Vorhaben mit Österreichbezug, darunter "Paradiso" unter der Co-Regie von Barbara Albert, die Politserie "Die Ibiza-Affäre" sowie Staffel 2 von "Der Pass", jeweils mit Nicholas Ofczarek.

"Ibiza-Affäre" mit deutschen Untertiteln

Bereits ab 21. Oktober ist die vierteilige "Ibiza-Affäre" des österreichischen Regisseurs Christopher Schier über den Sturz HC Straches abrufbar. Darin spielt Andreas Lust den damaligen FPÖ-Chef, Ofczarek ist in der Rolle des Privatdetektivs Julian H. zu sehen.

Für den breiten deutschsprachigen Markt wird diese geballte Österreich-Ladung mit deutschen Untertiteln offeriert. Am gleichen Tag startet überdies die Dokumentation "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi" über die Ermittlungen der beiden "Süddeutsche"-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die den Fall ins Rollen brachten.

Heuer soll auch "Die Wespe" starten, eine sechsteilige Comedy-Serie rund um einen vom Pech verfolgten Ex-Dart-Profi. In den Hauptrollen zu sehen sind Florian Lukas, Lisa Wagner, Ulrich Noethen und Leonard Scheicher.