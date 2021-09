Robert Finster: "Ich habe lieber mit Menschen zu tun"

Finster, der 1984 in der Steiermark geboren wurde und in Wien am Max-Reinhardt-Seminar studiert hat, dürfte vielen als junger Sigmund Freud bekannt sein: In der Netflix/ORF-Koproduktion „Freud“ verkörperte er – mit schwarzem Vollbart ausgestattet – den Begründer der Psychoanalyse. „Ich kann dem Marvin Kren (Regisseur der Serie, Anm.) nur dankbar sein. Über ,Freud‘ ist so eine Aufmerksamkeit entstanden und dadurch, dass die Serie auf Netflix global ausgestrahlt wurde, haben sich auch die Angebote verändert“, so Finster. „Leider ist wenig aus Österreich dabei. Ich hätte große Lust, wieder mehr hier zu arbeiten – auch wegen dieser ersten lebenden Fremdsprache Deutsch.“

Bei „Prey“ habe er das Glück gehabt, „dass meine Figur keine Familienbande mit einer anderen Figur bedienen musste, daher durfte ich auch ins eigene Idiom fallen, wenn Peter wütend wurde oder ihm etwas nahegegangen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich reizvoll, die Sprachpalette, die man kann, auch zu bedienen. Und das österreichische Idiom ist eigentlich meine Sprache.“