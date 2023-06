Hugo-Portisch-Preis an Fritz, Mischke und Hindrichs verliehen

Peter Fritz, untrennbar u. a. mit seinen Einsätzen als Sonderkorrespondent beim Fall der Berliner Mauer oder bei 9/11 verbunden, erinnerte sich an ein Interview mit Portisch zum Irak-Krieg. „Es war völlig klar, dass der den US-Präsidenten George W. Bush als völligen Dilettanten einschätzte, der sein Land und den Irak in eine Katastrophe führt. Aber damit wollte er nicht zitiert werden. Er wusste um die Kraft und die Macht seiner Worte und er war vor allem bemüht um eine gewissenhafte Unterscheidung zwischen privater Meinung und nüchterner Analyse.“ Und weiter meinte der Preisträger: „Wenn es darum geht, den Dingen auf den Grund zu gehen, dann sollte man nicht die eigene Meinung im Weg stehen lassen. So hat es Hugo Portisch gehalten und so versuche ich es zu halten, so schwer es manchmal auch fällt.“

Wider der Anbiederung

Fritz spielte in seiner Dankesrede auch auf die Affären rund um Journalisten, die zu viel Nähe zur Politik hatten, an. Er betonte, Medienfreiheit sei etwas, was einem nicht gegeben wird, sondern etwas, dass man sich nimmt. „Wir nehmen uns die Freiheit, unabhängig zu sein, selbst wenn sich manche unter uns freiwillig in Abhängigkeit begeben haben sollen.“