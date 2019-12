Hugo Portisch nutzt Ehrung für Plädoyer für unabhängigen Journalismus

Portisch berichtete von den großen internationalen Brennpunkten seiner Zeit, erinnerte Nußbaumer und fragte seinen Weggefährten: "Gibt es eigentlich eine Gegend auf diesem Globus, die Du nicht besucht und beschrieben hast? Manchmal denke ich: War uns damals die große weite Welt - China, Afrika, Lateinamerika, das sowjetische Großreich usw. - durch Deine Serien, Bücher, Dokumentationen nicht sogar näher als heute im Zeichen der Globalisierung?"

Als Weltbürger habe Portisch gewusst, "dass wir Österreicher nicht nur Voyeure, sondern Akteure zu sein hatten." Der Laudator erinnerte zudem an Portischs "großen, bleibenden Verdienst" als "Vater" der Rundfunkreform in den 1960er-Jahren. "Sie ist bis heute - und hoffentlich noch lange - der Boden, auf dem der unabhängige ORF steht."

Auch Schallenberg würdigte Portischs Rolle als Initiator des Rundfunkvolksbegehrens für die Unabhängigkeit des ORF als "wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der österreichischen Medienlandschaft und eines unabhängigen kritischen Journalismus in Österreich" und bezeichnete ihn als "Doyen des österreichischen Qualitätsjournalismus." Nußbaumer formulierte es so: "Da war niemand in diesem Land, der uns so sehr an den 'aufrechten Gang' erinnert, ihn immer wieder eingemahnt und mit befördert hat."

Unbequemer Armin Wolf

Der Ausgezeichnete selbst dankte für die Ehrung, die ihn "sehr, sehr stolz" mache. "Ich habe das Gefühl, die Welt steht heute ein bisschen Kopf. Es wird mir gedankt, aber ich hätte zu danken. Diesem Land Österreich, das mich aufgenommen hat, mich studieren hat lassen, mich ertragen hat." Die Auszeichnung gelte nicht nur ihm selbst, sondern allen Vertretern seiner "Spezies", ergänzte Portisch. "Kritischer Journalismus ist ein wichtiges Korrektiv und damit eine Säule der Demokratie." Das sei zu Zeiten des Rundfunk-Volksbegehrens vor 50 Jahren genauso wichtig gewesen wie in der Gegenwart, sagte Portisch und erinnerte in diesem Zusammenhang auch an Angriffe von Vertretern der vergangenen türkis-blauen Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf die "Lügenfabrik ORF" und speziell Armin Wolf, der "ein aufrechter, wahrheitsgetreuer, allerdings auch unbequemer Journalist ist."