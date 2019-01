"Hubert ohne Staller": Neustart in der bayerischen Provinz

In den neuen Folgen geht es zwar auch ohne Staller chaotisch, unkonventionell und humorvoll zur Sache, doch die lustigen Wortgefechte zwischen den beiden Provinz-Cops werden einem abgehen.

Aber wer weiß, ob Lüttichaus Abschied überhaupt für immer ist. Christian Tramitz könnte sich nämlich durchaus vorstellen, „dass er wie einst Bobby Ewing in ,Dallas‘ irgendwann wieder auftaucht – in diesem Fall nicht unter der Dusche, sondern auf dem Polizeirevier. Staller ist bei seinem letzten Auftritt ja nicht den Heldentod gestorben“, sagt Christian Tramitz in einem Interview.

Wer auf Staller nicht verzichten will, kann auf ATV ausweichen. Der Privatsender zeigt neuerdings immer samstags (ab 17.15 Uhr) und sonntags (ab 20.25 Uhr) zwei alte Folgen hintereinander. Und ServusTV präsentiert Anfang Februar das Finale der siebenten Staffel, die mit dem Abschied von Staller endet.