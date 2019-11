Hot Dogs statt Wurstsemmeln: "Kommissar Rex" ermittelt in Kanada

Von Moretti bis Maurer

„Kommissar Rex“ wurde in mehr als 100 Ländern ausgestrahlt und ist damit eine der erfolgreichsten europäischen Serien. Das Krimi-Format war ab 1994 im ORF zu sehen, zunächst mit Tobias Moretti als Kommissar Richard Moser und Rex-Herrchen.

Ab Staffel 4 übernahm Gedeon Burkhard die Hauptrolle, mit Staffel 8 wurde dieser von Alexander Pschill abgelöst. Insgesamt 10 Staffeln der ROMY-prämierten Serie wurden in Wien gedreht. 2007 übersiedelte Rex schließlich nach Italien, wo die Serie mit italienischen Schauspielern unter dem Titel „ Rex“ weiter geführt wurde. Damit konnte man aber hierzulande nicht mehr an einstige Erfolge anknüpfen, 2015 war dann auch in Italien Schluss.

Davor gab es aber noch den von ORF und RAI gemeinsam produzierten Spielfilm „Kommissar Rex – Eiszeit“. Juergen Maurer mimte 2013 den Südtiroler Kommissar Andreas Mitterer.