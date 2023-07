Wie prekär es um die Situation von Schauspielerinnen und Schauspielern abseits der großen Hollywood-Blockbuster steht, offenbaren nun die Darstellerinnen der Netflix-Serie "Orange Is The New Black". Vor fast auf den Tag genau zehn Jahren erschien die erste Folge der Sendung. Sie gilt als erste erfolgreiche Eigenproduktion des Streaminggiganten Netflix.

20 Dollar Tantiemen?

In einem Videointerview mit CNN am Montag offenbart Darstellerin Lea DeLaria, die in der Serie Carrie Black spielte, dass sie - obwohl sie mit "Orange Is The New Black" einem Weltpublikum bekannt wurde - im Juni einen Scheck in der Höhe von 20,27 Dollar Tantiemen bekommen habe.