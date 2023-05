"Heute"-Chats - Chefredakteur: "Das hätte mir nicht passieren können"

"In jedem Fall übergriffig"

Auf die Frage, ob er Dichand auf deren per Chat an Schmid getätigten Satz "Wir können auch anders" mit "Was hast du damit gemeint?" angesprochen habe, sagt Nusser, er sei "mit Frau Dr. Dichand per Sie, nicht per Du. Und zweitens: Darüber habe ich mit ihr noch nicht geredet, deshalb tue ich mich auch schwer mit der Interpretation, weil ich nicht weiß, in welchem Zusammenhang dieser Satz gefallen ist." Dennoch: So wie der Satz dastehe, sei "er in jedem Fall übergriffig". Er weist weiter zurück, dass die Redaktion so gehandelt habe, wie das die Chats der Herausgeberin nahelegen: "Das trifft dann aber genau den Punkt, den ich gemeint habe mit: So sind wir nicht."