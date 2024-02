Herbert Kickl hat auf die jüngste Folge des ZDF-Satire-Formats "Magazin Royale" reagiert. Der FPÖ-Chef wirft Jan Böhmermann auf Facebook vor, am Freitagabend "ganz offensichtlich zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD aufgerufen" zu haben.

Zum Hintergrund: Anlässlich des Akademikerballs blickte der deutsche Satiriker - wie schon mehrmals in der Vergangenheit - nach Österreich - und arbeitete sich diesmal an der Freiheitlichen Partei ab. Der KURIER berichtete .

"Vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen"

Die ganze Sendung sei, so Kickl, "übersät mit Gleichsetzungen von NSDAP, FPÖ und AfD" gewesen. Die Krönung, so Kickl, sei am Ende gekommen, als Böhmermann sich mit den Worten verabschiedete: "Nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen.“

Keulen, erörtert Kickl auf der Social-Media-Plattform, sei laut Duden-Definition ein Verb aus der Veterinärmedizin: "Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen.“