"Helene Fischer Show": Große Gefühle und spektakuläre Artistik

Sie ist der personifizierte Superlativ der deutschsprachigen Musikwelt: Helene Fischer. Am Christtag präsentiert sich die 34-Jährige in all ihrer Perfektion und mit vielen Stars in ORF2 und ZDF (20.15). Mit dabei sind Hollywood-Größe Kiefer Sutherland, "Mr. Despacito" Luis Fonsi, Italiens Superstar Eros Ramazzotti, die Schlager-Power-Frauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott, Schauspieler Florian David Fitz, Österreichs Durchstarterin Ina Regen oder auch die Vorarlberger Akrobaten von Zurcaroh.