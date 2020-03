Heimische TV-Nutzung erreichte am Sonntag neuen Rekord

Auch sonst sind die Fernsehmacher zufrieden, sagt Gruber, der auch als Obmann der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) fungiert. Die Nutzungsdauer der Zielgruppen ist im Vergleich mit März 2019 um rund ein Drittel nach oben gegangen. Am stärksten war die Steigerung bei den jungen Sehern, die um 37 Prozent zulegten.

"Die Stärke des Fernsehens kommt voll zum Tragen", so Gruber. In Zeiten der sozialen Distanzierung "schafft es, die Familien wieder vor dem TV-Gerät zu vereinen". Und: Fernsehen dient der Information in Krisenzeiten. Das Newsangebot hat quer über alle Sender um ein Viertel zugelegt. Rechne man den neuen Infosender Puls24 mit, liege die Steigerung sogar bei 55 Prozent, meint Gruber.